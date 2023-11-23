Зернов Иван Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Зернов Кондратий
Мать: Татьяна Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Зернова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Зернова) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева
Смерть
Неизвестно