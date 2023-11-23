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Зернов Иван Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Зернов Кондратий

Мать: Татьяна Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Зернова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Зернова) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зернов Константин Иванов

Мать ребёнка: Зернова Федосья Алексеева

Смерть
Неизвестно

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