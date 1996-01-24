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Пугин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

24.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: Пугин Василий Осипович

Мать: Пугина Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.08.1941

Дочь: Кондратьева Юлия Петровна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна

Россия
Рождение ребёнка
?.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Анастасия Степановна

Смерть
24.01.1996
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