Пугин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти24.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Отец: Пугин Василий Осипович
Мать: Пугина Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.08.1941
Дочь: Кондратьева Юлия Петровна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна
Россия
Рождение ребёнка
?.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
?.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1996