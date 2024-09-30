Барндык (Раппу) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Раппу) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барндык Петр Абрамович

Рождение ребёнка
26.05.1899

Дочь: (Барндык) Мария Петровна

Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: (Барндык) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1907

Сын: Барндык Александр Петрович

Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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