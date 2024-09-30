Барндык (Раппу) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1899
Дочь: (Барндык) Мария Петровна
Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: (Барндык) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович
Рождение ребёнка
04.09.1907
Сын: Барндык Александр Петрович
Отец ребёнка: Барндык Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно