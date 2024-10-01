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Костерова (Тамбекова) Валентина Николаевна

Место рождения

Мари-Васькино, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

23.02.1934

Дата смерти

20.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934

Отец: Тамбеков Никита Степанович

Мать: Тамбекова (Ячменева) Анастасия Логиновна

Мари-Васькино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костеров Аркадий Леонидович

Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костеров Леонид Павлович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Костеров Павел Леонидович

Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович

Рождение ребёнка
06.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович

Мари-Васькино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович

Смерть
20.11.1989
Мари-Васькино, Яранский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак прямой кишки

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