Костерова (Тамбекова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1934
Дата смерти20.11.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костеров Аркадий Леонидович
Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Сын: Костеров Павел Леонидович
Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костеров Леонид Павлович
Смерть
20.11.1989
Причина смерти: Рак прямой кишки