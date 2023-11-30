Амрахова (Гамидулаева) Халумага
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назифат Ахмедпашаевна
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза Ахмедпашаевна
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амрахов Азмудин Ахмедпашаевич
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миная Ахмедпашаевна
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амрахов Играм Ахмедпашаевич
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несрединова (Амрахова) Малина Ахмедпашаевна
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Рождение ребёнка
01.06.1962
Сын: Амрахов Амрах Ахмедпашаевич
Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович
Смерть
Неизвестно