Амрахова (Гамидулаева) Халумага — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмрахова (Гамидулаева) Халумага

Амрахова (Гамидулаева) Халумага

Место рождения

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назифат Ахмедпашаевна

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза Ахмедпашаевна

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амрахов Азмудин Ахмедпашаевич

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миная Ахмедпашаевна

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амрахов Играм Ахмедпашаевич

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несрединова (Амрахова) Малина Ахмедпашаевна

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
01.06.1962

Сын: Амрахов Амрах Ахмедпашаевич

Отец ребёнка: Амрахов Ахмедпаша Амрахович

Карчаг, Сулейман-Стальский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.