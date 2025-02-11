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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Талалов Матвей Иванов1810 г.р.
Дети
Талалов Василий Матвеев1832 г.р.
Талалов Алексей Матвеев1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалов Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Талалов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Талалов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Талалова) Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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