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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Талалов Матвей Иванов1810 г.р.
Дети
Талалов Василий Матвеев1832 г.р.
Талалов Алексей Матвеев1837 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Талалова) Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Талалов Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно