Костюков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Костюков Иван
Мать: Костюкова Мария
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюкова Клавдия
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костюкова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюкова Клавдия
Смерть
1982