Костюков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Костюков Иван

Мать: Костюкова Мария

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюкова Клавдия

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костюкова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюкова Клавдия

Смерть
1982
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