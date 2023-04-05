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Николаев Михаил Васильевич

Место рождения

Деревня Новые Шимкусы

Дата рождения

1927

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Николаев Василий Николаевич

Мать: Николаева Матрёна Дмитревна

Деревня Новые Шимкусы
Рождение ребёнка
26.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Зинаида Николаевна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
07.03.1958

Жена: Николаева Зинаида Николаевна

Развод
11.09.1979

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Металлург
Смерть
1996
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