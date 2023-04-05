Николаев Михаил Васильевич
Место рожденияДеревня Новые Шимкусы
Дата рождения1927
Дата смерти1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Деревня Новые Шимкусы
Рождение ребёнка
26.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева Зинаида Николаевна
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Бракосочетание
07.03.1958
Работа или профессия
Неизвестно
Металлург
Смерть
1996