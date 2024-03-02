Казадаева (Резвая) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения14.04.1775 ст.
Дата смерти28.08.1828 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1798 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1805 ст.
Сын: Казадаев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Казадаев Александр Васильевич
Год рождения зафиксирован в соответствии с Исповедными ведомостями церкви Макария Египетского при Горном корпусе (появился в 1806 году), дата выбрана в силу святого покровителя, внешности и времени, к... Показать все
Смерть
28.08.1828 ст.