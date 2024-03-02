Казадаева (Резвая) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казадаева (Резвая) Надежда Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.04.1775 ст.

Дата смерти

28.08.1828 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.04.1798 ст.

Муж: Казадаев Александр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.10.1805 ст.

Сын: Казадаев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Казадаев Александр Васильевич

Год рождения зафиксирован в соответствии с Исповедными ведомостями церкви Макария Египетского при Горном корпусе (появился в 1806 году), дата выбрана в силу святого покровителя, внешности и времени, к... Показать все
Смерть
28.08.1828 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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