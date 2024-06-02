Страхов Ипполит Потапович 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Страхов Ипполит Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Страхов Потап Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Страхова Евфросинья Егоровна

Задонка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.10.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Евфросинья Егоровна

Задонка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.11.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Евфросинья Егоровна

Задонка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.07.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Евфросинья Егоровна

Задонка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Страхова Евфросинья Егоровна

Задонка, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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