Страхов Ипполит Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Страхов Потап Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.01.1900
Рождение ребёнка
13.10.1900
Рождение ребёнка
28.11.1903
Рождение ребёнка
25.07.1905
Рождение ребёнка
19.01.1911
Смерть
Неизвестно