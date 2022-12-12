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Зорин Гавриил Сергеевич

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

26.07.1911

Дата смерти

21.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911

Отец: Зорин Сергей Филиппович

Мать: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Работа или профессия
С 1923 по 1949
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Завод "Механик". Профессия - модельщик. Был перерыв на войну. Так рано приняли на работу в качестве "компенсации" за то, что "сдал" выпившего отца на каком-то из мероприятий случайно, корреспонденту
Бракосочетание
16.08.1936

Жена: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Зорин Юрий Гаврилович

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
В свидетельстве о рождении у Юрия отчество Гавриилович, а в паспорте - Гаврилович. Борьба с религией? Кстати всю жизнь был активным атеистом.
Рождение ребёнка
09.09.1938

Сын: Зорин Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Военная служба
С ?.05.1945 по 1946
п.Рерик, Росток, Мекленбург-Передняя Померания, ФРГ
Сразу после окончанию войны служил в интендантской службе воинской части. Вероятно - политруком
Рождение ребёнка
11.10.1947

Дочь: Зайко Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Военная служба
С 1951 по 1953
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
период обострения отношений с КНР
Смерть
21.01.1986
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
номер акта №90 место госрегистрации Уссурийского ЗАГСа
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