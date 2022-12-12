Зорин Гавриил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1911
Дата смерти21.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1911
Работа или профессия
С 1923 по 1949
Завод "Механик". Профессия - модельщик. Был перерыв на войну. Так рано приняли на работу в качестве "компенсации" за то, что "сдал" выпившего отца на каком-то из мероприятий случайно, корреспонденту
Бракосочетание
16.08.1936
Рождение ребёнка
29.05.1937
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
В свидетельстве о рождении у Юрия отчество Гавриилович, а в паспорте - Гаврилович. Борьба с религией? Кстати всю жизнь был активным атеистом.
Рождение ребёнка
09.09.1938
Сын: Зорин Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
Военная служба
С ?.05.1945 по 1946
п.Рерик, Росток, Мекленбург-Передняя Померания, ФРГ
Сразу после окончанию войны служил в интендантской службе воинской части. Вероятно - политруком
Рождение ребёнка
11.10.1947
Дочь: Зайко Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Зорина Валентина Кондратьевна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Военная служба
С 1951 по 1953
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
период обострения отношений с КНР
Смерть
21.01.1986
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
номер акта №90 место госрегистрации Уссурийского ЗАГСа