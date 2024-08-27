Полторак Алексей Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1929
Дата смерти13.10.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929
Отец: Полторак Климентий Климентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полторак (Назаренко) Анна Федосеевна
Смерть
13.10.1989