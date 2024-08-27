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Полторак Алексей Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1929

Дата смерти

13.10.1989

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1929

Отец: Полторак Климентий Климентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторак (Назаренко) Анна Федосеевна

Рождение ребёнка
14.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полторак (Назаренко) Анна Федосеевна

Смерть
13.10.1989

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