Клюенкова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюенкова Анна Васильевна

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Место рождения

Новики, Старосельская волость, Витебский уезд

Дата рождения

16.10.1924

Дата смерти

07.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924

Отец: Клюенков Василий Иванович

Мать: Клюенкова Марфа Савельевна

Новики, Старосельская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1951

Сын: Медунецкий Анатолий Геронимович

Отец ребёнка: Медунецкий Героним Антонович

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1952

Сын: Медунецкий Виктор Геронимович

Отец ребёнка: Медунецкий Героним Антонович

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунецкий Героним Антонович

Смерть
07.10.2005
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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