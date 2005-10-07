Клюенкова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1924
Дата смерти07.10.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1924
Рождение ребёнка
07.01.1951
Сын: Медунецкий Анатолий Геронимович
Отец ребёнка: Медунецкий Героним Антонович
Рождение ребёнка
01.04.1952
Сын: Медунецкий Виктор Геронимович
Отец ребёнка: Медунецкий Героним Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2005
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область