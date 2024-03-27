Гаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаяз

Место рождения

д. кайбицы Буинского района

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шарафутдин

Мать: (Габделлатыпова) Махубжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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