Туркова Стефанида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дария Дмитриевна
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Турков Герасим Дмитриевич
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно