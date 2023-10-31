Туркова Стефанида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркова Стефанида Филипповна

Туркова Стефанида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Турков Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дария Дмитриевна

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Турков Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Турков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Турков Дмитрий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турков Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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