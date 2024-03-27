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Кролевец Сергей Дорофеич

Место рождения

Украина

Дата рождения

1878

Дата смерти

13.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кролевец Дорофей

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кролевец Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

Россия
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кролевец Алексей

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Кролевец Лина

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
21.12.1917

Сын: Кролевец Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
1921

Сын: Кролевец Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кролевец Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кролевец Надежда

Смерть
13.05.1934
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