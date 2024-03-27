Кролевец Сергей Дорофеич
Место рожденияУкраина
Дата рождения1878
Дата смерти13.05.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кролевец Дорофей
Украина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кролевец Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
Россия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кролевец Алексей
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Кролевец Лина
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
21.12.1917
Сын: Кролевец Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
с. Полтавка Омской области
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кролевец Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кролевец Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кролевец Надежда
Смерть
13.05.1934