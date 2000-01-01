Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ларионова Христинья Герасимовна
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1881
Сын: Белов-Белый Павел Герасимович
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Екатерина Александровна
Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно