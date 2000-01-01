Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ларионова Христинья Герасимовна

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1881

Сын: Белов-Белый Павел Герасимович

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Екатерина Александровна

Riga, Latvia
Работа или профессия
Неизвестно
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