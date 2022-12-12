Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васьков Киприан Лаврентьев
Кубай, Ирбитское, Свердловская область
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Смерть
Неизвестно