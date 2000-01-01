Силаков Прохор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1903 ст.
Дочь: Силакова Татьяна Прохоровна
Мать ребёнка: Силакова Наталья Данииловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
На 1903 год - крестьянин деревни Трубичено Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно