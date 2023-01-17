Дмитриева (Дмитриева) Зиновия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти01.06.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Прусова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дмитриев Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Новикова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1884