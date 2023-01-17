Дмитриева (Дмитриева) Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дмитриева) Зиновия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.06.1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Прусова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дмитриев Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Новикова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
01.06.1884
Ногинск, Богородский, Московская область
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