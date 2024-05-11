Крылов Анатолий
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1949
Сын: Крылов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Цветкова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.01.1954
Сын: Крылов Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Цветкова Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно