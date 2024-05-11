Крылов Анатолий 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылов Анатолий

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.09.1949

Сын: Крылов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Цветкова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.01.1954

Сын: Крылов Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Цветкова Александра Дмитриевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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