Кудряшова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.1921

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кудряшов Павел

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

Рождение ребёнка
09.02.1905

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

Рождение ребёнка
02.12.1906

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

крещена 02 декабря 1906 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: деревни Лежепердово крестьянин Иаков Романов Пеплов и крестьянская девица Ольга Иосифовна Кудряшова. Крестили: св... Показать все
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Пылова Наталья

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кудряшов Василий

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кудряшов Симеон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Симеон

Смерть
02.05.1921
Причина смерти: Болезнь
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