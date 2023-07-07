Кудряшова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кудряшов Павел
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
Рождение ребёнка
09.02.1905
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
Рождение ребёнка
02.12.1906
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
крещена 02 декабря 1906 года в Благовещенской церкви села Скоробогатово. Восприемники: деревни Лежепердово крестьянин Иаков Романов Пеплов и крестьянская девица Ольга Иосифовна Кудряшова. Крестили: св... Показать все
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Пылова Наталья
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
деревня Лежепердово Макарьевского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кудряшов Василий
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кудряшов Симеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудряшов Симеон
Смерть
02.05.1921
Причина смерти: Болезнь