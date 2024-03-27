Лисовская (Лисовская) Дарья
Место рождениясело Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: ? ? Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Лисовский Куприян (Цыпрыян)
Отец ребёнка: Лисовский Антон
Рождение ребёнка
08.11.1909
Дочь: Скутова (Лисовская) Надежда
Отец ребёнка: Лисовский Антон
https://www.google.com/maps/place/54°39\'03.1«N+30°24\'14.8»E/@54.6036059,30.3661113,896m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru-RU