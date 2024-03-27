Лисовская (Лисовская) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская (Лисовская) Дарья

Место рождения

село Юрцево, Оршанский уезд, Могилевская губерния

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: ? ? Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Лисовский Куприян (Цыпрыян)

Отец ребёнка: Лисовский Антон

Рождение ребёнка
08.11.1909

Дочь: Скутова (Лисовская) Надежда

Отец ребёнка: Лисовский Антон

https://www.google.com/maps/place/54°39\'03.1«N+30°24\'14.8»E/@54.6036059,30.3661113,896m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru-RU
Смерть
1919

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