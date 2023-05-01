Савельев Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1960
Сын: Савельев Сергей Григориевич
Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Пётр Григориевич
Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Григориевна
Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна
Смерть
Неизвестно