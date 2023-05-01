Савельев Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1960

Сын: Савельев Сергей Григориевич

Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Пётр Григориевич

Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Григориевна

Мать ребёнка: Савельева Татьяна Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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