Фатьянов Владимир Иванович 17.05.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фатьянов Владимир Иванович

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Место рождения

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

17.05.1923

Дата смерти

01.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна

Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатьянова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатьянов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна

Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: Фатьянова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна

Смерть
01.08.1982
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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