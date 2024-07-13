Фатьянов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения17.05.1923
Дата смерти01.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатьянов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1946
Дочь: Фатьянова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Фатьянова Нина Николаевна
Смерть
01.08.1982
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область