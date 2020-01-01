Николаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошева Галина

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Владимир

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Василий

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Николаева Евдокия

Военная служба
Неизвестно
Воевал в пехоте, имеет два высших солдатских ордена славы. Дошел до Днепра. Вернулся в 1943 году по инвалидности
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