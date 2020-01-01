Николаев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошева Галина
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Владимир
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Василий
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Николаева Евдокия
Военная служба
Неизвестно
Воевал в пехоте, имеет два высших солдатских ордена славы. Дошел до Днепра. Вернулся в 1943 году по инвалидности