Сокольников Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольников Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Сокольников Кузьма Александрович

Мать ребёнка: Сокольникова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сокольников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сокольникова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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