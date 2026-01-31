Кузнецов Анатолий
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Кузнецова Валентина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецов Александр АнатольевичНеизвестно г.р.
Кузнецов Николай АнатольевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно