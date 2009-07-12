Кириллов Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.11.1938
Дата смерти12.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
24.05.1963
Дочь: Вислова (Кириллова) Светлана
Мать ребёнка: (Лисова) Мария
с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1971
Сын: Кириллов Юрий
Мать ребёнка: (Лисова) Мария
Гор. Чебоксары
Смерть
12.07.2009