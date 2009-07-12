Кириллов Александр 21.11.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кириллов Александр

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.11.1938

Дата смерти

12.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Вислова (Кириллова) Светлана

Мать ребёнка: (Лисова) Мария

с.Перехватка Краснобаковского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
01.09.1971

Сын: Кириллов Юрий

Мать ребёнка: (Лисова) Мария

Гор. Чебоксары
Смерть
12.07.2009

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