Дымов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Дымов Александр

Мать ребёнка: Дымова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дымова Нина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дымова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымов Леонид Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дымова Евгения

Смерть
Неизвестно
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