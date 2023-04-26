Дымов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Дымов Александр
Мать ребёнка: Дымова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дымова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дымова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дымова Евгения
Смерть
Неизвестно