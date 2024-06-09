Парамонов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1905

Дата смерти

15.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парамонова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова (Юрлова) Александра Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Парамонов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Солодатова (Парамонова) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна

Смерть
15.11.1991
Москва, город федерального значения Москва

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