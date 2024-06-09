Парамонов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1905
Дата смерти15.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1933
Сын: Парамонов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Солодатова (Парамонова) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Парамонова Екатерина Андреевна
Смерть
15.11.1991
Москва, город федерального значения Москва