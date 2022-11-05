Соколова (Тугова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Тугова) Валентина Федоровна

Соколова (Тугова) Валентина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тугов Фёдор Яковлевич

Мать: Тугова Просковья Ильинична

Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Рождение ребёнка
13.08.1981

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Рождение ребёнка
28.03.?

Дочь: Соколова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close