Соколова (Тугова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тугов Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
06.05.1969
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Рождение ребёнка
13.08.1981
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Рождение ребёнка
28.03.?
Дочь: Соколова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Сергей
Смерть
Неизвестно