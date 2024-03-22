Поляков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910 ст.
Получалось свидетельство о рождении 07.04.1930 года.
Крещение
05.09.1910 ст.
Фроловское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Церковь св. мучеников Флора и Лавра села Фроловское в Юхти. Восприемником значится Григорий Егорович Поляков - это должен быть дядя, старший брат отца, но почему-то социальное положение обозначено "кр... Показать все
Смерть
Неизвестно