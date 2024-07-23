Нестерова (Панова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Панова) Анна Алексеевна

Место рождения

д. Петряево

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Петряево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Тихон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Тихон Фёдорович

Чушевино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Тихон Фёдорович

Чушевино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеров Тихон Фёдорович

Чушевино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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