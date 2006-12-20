Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна

Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна

Место рождения

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.02.1954

Дата смерти

20.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954

Отец: Пискунов Георгий Иванович

Мать: Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.08.1978

Муж: Кожемякин Владимир Васильевич

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.04.1980

Дочь: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Васильевич

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.01.1990

Дочь: Минкина (Кожемякина) Инна Владимировна

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Васильевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
20.12.2006
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.