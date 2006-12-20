Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1954
Дата смерти20.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954
Бракосочетание
19.08.1978
Рождение ребёнка
17.04.1980
Дочь: Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1990
Дочь: Минкина (Кожемякина) Инна Владимировна
Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Васильевич
Смерть
20.12.2006