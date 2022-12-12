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Иван Дмитриевич

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Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дмитрий Михайлович

Мать: Акулина Ивановна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Власьевна

Смерть
Неизвестно
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