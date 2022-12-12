Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Дмитрий Михайлович
Мать: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Власьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Власьевна
Смерть
Неизвестно