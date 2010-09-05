Королев Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Константин Алексеевич

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Место рождения

Дмитриевское, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.01.1917

Дата смерти

05.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1934 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1944
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.09.2010
Москва, город федерального значения Москва
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