Королев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1917
Дата смерти05.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1939
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1944
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.2010