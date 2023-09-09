Семенова -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Демьян
Рождение ребёнка
22.09.1926
Дочь: Краюшкина (Семенова) Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Семенов Демьян
Рождение ребёнка
05.02.1943
Сын: Семенов Геннадий Демьянович
Отец ребёнка: Семенов Демьян
Рождение ребёнка
28.04.1963
Сын: Семенов Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Семенов Демьян
Смерть
Неизвестно