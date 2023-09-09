Семенова - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова -

Семенова -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Демьян

Рождение ребёнка
22.09.1926

Дочь: Краюшкина (Семенова) Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Семенов Демьян

Рождение ребёнка
05.02.1943

Сын: Семенов Геннадий Демьянович

Отец ребёнка: Семенов Демьян

Рождение ребёнка
28.04.1963

Сын: Семенов Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Семенов Демьян

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.