Парфëнов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.07.1948
Дата смерти16.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1948
Рождение ребёнка
07.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Локтионова Лариса Викторовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1977
Сын: Парфëнов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Локтионова Лариса Викторовна
Смерть
16.05.2014