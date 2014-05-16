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Парфëнов Николай Владимирович

Место рождения

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область

Дата рождения

08.07.1948

Дата смерти

16.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1948

Отец: Парфëнов Владимир Иванович

Мать: Парфëнова (Бельская) Вера Павловна

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Рождение ребёнка
07.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Локтионова Лариса Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1977

Сын: Парфëнов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Локтионова Лариса Викторовна

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Смерть
16.05.2014

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