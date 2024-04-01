Wagner Rhonda Michelle
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1963
Отец: Wagner Ronald Harold
Мать: Wagner Marcia Jeanne
Работа или профессия
Неизвестно
Nurse
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Hollingshead Josh Michael
Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean
Рождение ребёнка
04.08.1989
Дочь: Beenken (Hollingshead) Kelsey
Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean
Рождение ребёнка
23.07.1990
Дочь: Hollingshead Lacey Nicole
Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean