Wagner Rhonda Michelle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWagner Rhonda Michelle

Wagner Rhonda Michelle

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1963

Отец: Wagner Ronald Harold

Мать: Wagner Marcia Jeanne

Работа или профессия
Неизвестно
Nurse
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Hollingshead Josh Michael

Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean

Рождение ребёнка
04.08.1989

Дочь: Beenken (Hollingshead) Kelsey

Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean

Рождение ребёнка
23.07.1990

Дочь: Hollingshead Lacey Nicole

Отец ребёнка: Hollingshead Michael Dean

Мы используем куки для улучшения работы сайта.