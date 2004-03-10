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Дороцких Анатолий Алексеевич
Дороцких Анатолий Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.2004
Пол
Мужской
Отец
Дороцких Алексей Анатольевич
1970 г.р.
Мать
Филиппова (Ермаченко) Ольга Юрьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2004
Отец:
Дороцких Алексей Анатольевич
Мать:
Филиппова Ольга Юрьевна
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