Билялов Адул-Вядут (Байка) Сейфетдинович
Место рожденияс. Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
196
Дочь: Хатуова (Билялова) Гульнара Вядутовна
Мать ребёнка: Билялова (Мардалимова) Рафия
Рождение
1931
Отец: Билялетдинов Сейфетдин
Мать: Билялова Фаридя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Билялова (Мардалимова) Рафия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно