Билялов Адул-Вядут (Байка) Сейфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билялов Адул-Вядут (Байка) Сейфетдинович

Место рождения

с. Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

196 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
196

Дочь: Хатуова (Билялова) Гульнара Вядутовна

Мать ребёнка: Билялова (Мардалимова) Рафия

Рождение
1931

Отец: Билялетдинов Сейфетдин

Мать: Билялова Фаридя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Билялова (Мардалимова) Рафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билялова (Мардалимова) Рафия

Смерть
Неизвестно

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