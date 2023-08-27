Бойчук Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойчук Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойчук Николай Васильевич

Мать: Бойчук Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойчук Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойчук Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойчук Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойчук ХЗ жена Андрея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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