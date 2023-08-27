Бойчук Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойчук Николай Васильевич
Мать: Бойчук Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойчук Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойчук Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Бойчук ХЗ жена Андрея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойчук ХЗ жена Андрея
Смерть
Неизвестно