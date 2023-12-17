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Федоров Дмитрий Викторович

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Место рождения

Люберцы, Люберцы, Московская область

Дата рождения

30.03.1964

Дата смерти

17.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1964

Отец: Федоров Виктор Иванович

Мать: Федорова Раиса Петровна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1987

Сын: Федоров Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Федорова Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Елена Вячеславовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Елена Вячеславовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Федорова Елена Вячеславовна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: Федорова Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Люберцы, Люберцы, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Федорова Елена Вячеславовна

Смерть
17.12.2023
Москва, город федерального значения Москва
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