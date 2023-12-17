Федоров Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения30.03.1964
Дата смерти17.12.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1964
Отец: Федоров Виктор Иванович
Мать: Федорова Раиса Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1987
Мать ребёнка: Федорова Елена Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
17.12.2023
Москва, город федерального значения Москва