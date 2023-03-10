Дубовик Ирадион Петрович
Место рождения
Дата рождения08.04.1868
Дата смерти11.07.1868
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1868
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
09.04.1868
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Смерть
11.07.1868
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,