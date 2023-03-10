Дубовик Ирадион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Ирадион Петрович

Дубовик Ирадион Петрович

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

08.04.1868

Дата смерти

11.07.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1868

Отец: Дубовик Пётр Ефимович

Мать: Дубовик (Волощук) Анастасия Аврамовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
09.04.1868
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,
Смерть
11.07.1868
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1868. ГАЧО,

Мы используем куки для улучшения работы сайта.