Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова (Ковалева) Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 164
Бракосочетание
18.01.1902 ст.

Муж: Улезьков Яков Максимович

Рождение ребёнка
01.06.1905 ст.

Дочь: (Улезькова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Максимович

Рождение ребёнка
01.12.1911 ст.

Дочь: (Улезькова) Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Улезьков Яков Максимович

Смерть
Неизвестно

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