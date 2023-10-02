Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Левашов Александр Николаевич
Левашов Александр Николаевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Левашов Николай Александров
1886 г.р.
Мать
Левашова Наталья Косьмина
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Левашов Николай Александров
Мать:
Левашова Наталья Косьмина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия