Рубцов Евгений Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Рубцов Аркадий Степанович
Мать: Рубцова Евдокия
Рождение ребёнка
11.01.1979
Дочь: Соболева (Рубцова) Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
05.01.1981
Дочь: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Рубцова Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна