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Рубцов Евгений Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Рубцов Аркадий Степанович

Мать: Рубцова Евдокия

Рождение ребёнка
11.01.1979

Дочь: Соболева (Рубцова) Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1981

Дочь: Короткова (Рубцова) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Рубцова Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Рубцова (Корчагина) Ольга Владимировна

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