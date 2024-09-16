Дорошенко Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорошенко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Кузьма

Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Иван

Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Николай

Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Илья

Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава

Рождение ребёнка
03.03.1911

Сын: Дорошенко Федор Павлович

Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава

Смерть
Неизвестно

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