Дорошенко Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорошенко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Кузьма
Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Иван
Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Николай
Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорошенко Илья
Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава
Рождение ребёнка
03.03.1911
Мать ребёнка: Дорошенко (Смокотина) Любава
Смерть
Неизвестно