Фирсов Дмитрий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Фирсов Емельян Михайлович
Мать: Фирсова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Фирсов Николай Дмитриевия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно