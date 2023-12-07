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Фирсов Дмитрий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

тг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Фирсов Емельян Михайлович

Мать: Фирсова Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Фирсов Руфим Дмитриевия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Фирсов Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Фирсов Николай Дмитриевия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Фирсов Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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